    18 декабря 2019, 14:35

    Интернет-пользователи увидели запись ночного старта «Союза-СТ-А»

    Ольга Ситникова

    Сегодня в 11:45 по московскому времени запустили российскую ракету-носитель «Союз-СТ-А». В Интернете появилась видеозапись старта. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на компанию-оператор Arianespace, которая обслуживает полет.

    Благодаря ракете итальянский спутник COSMO-SkyMed успешно вышел на орбиту. Отделение итальянского спутника от разгонного блока «Фрегат-МТ» произошло на 23-й минуте полета. Позже планируется вывести на орбиту три других малых научных космических аппарата. Это европейские EyeSat, ANGELS и Ops-Sat. Также предполагается, что выйдет и космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) CHEOPS.

    По информации издания, вчера старт «Союза» не удался вопреки планам. Ранее пресса заявила, что сбой обнаружили в разгонном блоке. Однако Роскосмос не подтвердил эту информацию. Автоматическое оборудование обнаружило сбой в программном обеспечении. Из-за этого запуск отложили на сутки.

    Руководитель корпорации Arianespace Стефан Исраэль уточнил, что запуск ракеты-носителя приостановили стандартными процедурами. В честь успешного старта «Союза» в Гвианском космическом центре сыграли на барабанах.