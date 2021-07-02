02 июля 2021, 09:19
Интернет появится в 246 поселениях Вологодской области
До 1 октября 246 сельских поселений Вологодской области подключат к интернету. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», рассказал сайт kp.ru.
В правительстве регионе сообщили, что подрядчики работают с опережением графика. Как отметил заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов, интернет важен для развития инфраструктуры, в том числе, для цифровизации медицины и образования.
«Доступный интернет — это, в первую очередь, равенство возможностей», — заключил Тушинов.