Интернет появится в 246 поселениях Вологодской области

До 1 октября 246 сельских поселений Вологодской области подключат к интернету. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», рассказал сайт kp.ru.

В правительстве регионе сообщили, что подрядчики работают с опережением графика. Как отметил заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов, интернет важен для развития инфраструктуры, в том числе, для цифровизации медицины и образования.

«Доступный интернет — это, в первую очередь, равенство возможностей», — заключил Тушинов.