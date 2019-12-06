Интернет-омбудсмен: внедрение обязательного отечественного софта заметят только бизнесмены
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев развеял опасения потребителей на пресс-конференции ИА НСН, посвященной законопроекту о запрете продажи на территории РФ гаджетов без предустановленного российского софта.
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По словам эксперта, изменения коснутся лишь бизнеса, но не рядовых потребителей.
«Потребители вообще не заметят разницы. Законопроект, с точки зрения идейного смысла, правильный. Это лишь проблемы для бизнеса. Цены могут измениться только в самом начале во время перехода. Речь идет только о розничных продажах», — объяснил Мариничев.
Ранее производители гаджетов обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отклонить проект во избежание монополизации рынка. Однако глава государства документ подписал.
Потребители также испытывают опасения из-за возможности исчезновения с российского рынка продуктов полюбившихся компаний.