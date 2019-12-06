Интернет-омбудсмен: внедрение обязательного отечественного софта заметят только бизнесмены

Кремль объяснил цель закона об установке российского ПО на гаджеты Подробнее

По словам эксперта, изменения коснутся лишь бизнеса, но не рядовых потребителей.

«Потребители вообще не заметят разницы. Законопроект, с точки зрения идейного смысла, правильный. Это лишь проблемы для бизнеса. Цены могут измениться только в самом начале во время перехода. Речь идет только о розничных продажах», — объяснил Мариничев.

Ранее производители гаджетов обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отклонить проект во избежание монополизации рынка. Однако глава государства документ подписал.

Потребители также испытывают опасения из-за возможности исчезновения с российского рынка продуктов полюбившихся компаний.