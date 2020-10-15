«Интеллектуальные» остановки появятся в Санкт-Петербурге

Сейчас в городе открыта одна такая остановка в тестовом режиме. Она оснащена USB-разъемом для подзарядки гаджетов, табло с подробной информацией о транспорте. Работает она от солнечной батареи.

Жителям города полюбилось такое новшество. Поэтому в будущем планируется открытие до четырех тысяч таких остановок.