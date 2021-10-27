Кодекс этики для искусственного интеллекта появился в России

Первый на отечественном рынке Кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ) был подписан крупными российскими компаниями. Его разработка предусмотрена стратегией развития ИИ до 2030 года и федеральным проектом «Искусственный интеллект». Соблюдение норм этого документа пока добровольное.

Разработкой свода правил занимались Альянс ИИ и Аналитический центр при правительстве, отметил «Коммерсант».

Кодекс занимает 12 страниц. В нем кратко зафиксированы принципы человекоориентированности систем ИИ, отсутствия дискриминации и непричинения вреда, а также сохранения автономии и свободы воли в обществе.

Ответственность за применение ИИ всегда должна оставаться за человеком, в частности на ИИ не должны перекладываться «полномочия ответственного нравственного выбора». Применение технологий «сильного» (схожего с человеческим) ИИ должно находиться под контролем государства, закреплено в документе.

Кодексом также обозначено требование об идентификации ИИ при общении с человеком, «когда это затрагивает вопросы прав человека и критических сфер его жизни», а также об обеспечении безопасности в работе с данными. Закрепляется условия конкуренции между компаниями.

Для контроля за исполнением кодекса планируется создание специальной комиссии по этике на базе Альянса ИИ.

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