Кодекс этики для искусственного интеллекта появился в России
Коммерсант: кодекс этики для искусственного интеллекта подписали ряд российских компаний
Первый на отечественном рынке Кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ) был подписан крупными российскими компаниями. Его разработка предусмотрена стратегией развития ИИ до 2030 года и федеральным проектом «Искусственный интеллект». Соблюдение норм этого документа пока добровольное.
Разработкой свода правил занимались Альянс ИИ и Аналитический центр при правительстве, отметил «Коммерсант».
Кодекс занимает 12 страниц. В нем кратко зафиксированы принципы человекоориентированности систем ИИ, отсутствия дискриминации и непричинения вреда, а также сохранения автономии и свободы воли в обществе.
Ответственность за применение ИИ всегда должна оставаться за человеком, в частности на ИИ не должны перекладываться «полномочия ответственного нравственного выбора». Применение технологий «сильного» (схожего с человеческим) ИИ должно находиться под контролем государства, закреплено в документе.
Кодексом также обозначено требование об идентификации ИИ при общении с человеком, «когда это затрагивает вопросы прав человека и критических сфер его жизни», а также об обеспечении безопасности в работе с данными. Закрепляется условия конкуренции между компаниями.
Для контроля за исполнением кодекса планируется создание специальной комиссии по этике на базе Альянса ИИ.
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