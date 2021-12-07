Instagram запустил новые функции для безопасности подростков

Instagram представил ряд новых функций, которые призваны обеспечить безопасность пользователей подросткового возраста. Так, родители и опекуны отныне смогут видеть, сколько времени их дети проводили в сети, и устанавливать для них временные ограничения. Соответствующее заявление сделал глава Instagram Адам Моссери. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Адама Моссери, в Instagram давно работают над тем, чтобы молодые люди находились в безопасности, работая с приложением.

«В рамках этой работы сегодня мы анонсируем некоторые новые инструменты и функции, которые помогут молодым людям быть в большей безопасности в Instagram», — заявил глава соцсети.

Запуск ряда новых функций планируется осуществить уже до конца 2021 года.

Так, отныне родители и опекуны юных пользователей смогут узнать, сколько времени их дети проводят в соцсети, и при необходимости установить ограничения на продолжительность использования Instagram. Функция носит название «Сделай перерыв», в первую очередь ее смогут испытать в США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии.

Кроме того, сами подростки получат возможность сообщать своим родителям, если они пожалуются на кого-либо. Таким образом, взрослые получают возможность выйти на связь с данными людьми.

Глава компании пообещал, что Instagram будет заботиться о том, чтобы юные пользователи не останавливались на какой-либо одной теме, начнет стимулировать развитие большого числа интересов. Компания разрабатывает новый образовательный центр для родителей и опекунов. Он будет включать в себя дополнительные ресурсы, в том числе руководство по продуктам и советы экспертов.

Ранее пользователи Instagram сообщили о сбоях работы в приложении по всему миру. Жалобы на работу социальной сети были в США, Великобритании, Франции и Румынии. Пользователи рассказали, что не всегда могли зайти в приложение. Кроме того, возникали проблемы при обновлении ленты и загрузке историй.