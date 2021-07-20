Instagram запустил новую функцию

Пользователи Instagram теперь смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента. Для этого разработчики приложения запустили функцию, сказано в официальном блоге компании.

«Сегодня мы делаем еще один шаг и запускаем то, что мы назвали „Контроль нежелательного контента“, который позволит вам определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в поиске», — сказано в сообщении.

Пользователи будут сами решать, хотят ли они видеть больше или меньше нежелательного контента, который ограничивается по умолчанию. При этом, как уточняется в сообщении Instagram, возможность разрешить демонстрацию большего числа нежелательного контента будет недоступна для пользователей младше 18 лет.

В конце июня создатели Instagram порадовали пользователей новой функцией Reels. Теперь в социальной сети можно снимать короткие видеоролики, длинной до 30 секунд, а также украшать их с помощью эффектов и музыки. Многие назвали нововведение аналогом TikTok.

Продюсер по личному бренду Евгения Овчаренко рассказала, как добиться популярности с помощью коротких видео в Instagram и получится ли у социальной сети отнять популярность у TikTok.