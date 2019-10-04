Instagram запустил новое приложение Threads. Как оно работает?

Instagram запустил новое приложение, предназначенное для общения с близкими друзьями. Threads позволяет отправлять сообщения только тем, с кем пользователь дружит в соцсети. Делиться можно текстом, фотографиями и видео.

Новое приложение для обмена сообщениями с камерой поможет всегда оставаться на связи с близкими, заметил директор по продукту в Instagram Робби Стейн. Его обращение опубликовала пресс-служба Facebook.

Threads разработан с учетом «конфиденциальности, скорости и приватности общения». Пользователям предлагают самим управлять списком тех, кто сможет выйти на связь, и настроить его по своему усмотрению.

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«Это самый быстрый способ поделиться фотографией или видео со своими близкими друзьями в Instagram. Threads сразу открывает камеру и позволяет поделиться своими действиями всего за два нажатия», — подчеркнул Стейн.

Кроме того, в приложении появится возможность установить себе статус. Увидят его тоже только люди из списка близких друзей. Статус может отображать одно из предложенных состояний, быть своим собственным или устанавливаться автоматически.