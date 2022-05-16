Instagram запретил пользователям из России смотреть зарубежные Reels

Социальная сеть Instagram** запретила российским пользователям просматривать зарубежные короткометражные ролики в Reels. Теперь в рекомендациях только видео с российских аккаунтов.

Социальную сеть Instagram**, принадлежащую корпорации Meta*, запретили в России 21 марта из-за экстремистских действий площадки. Также под запрет попал Facebook***. Роскомнадзор заблокировал соцсети.

Россияне могут использовать запрещенные площадки, за это не предусмотрены штрафы или иные наказания, сообщили в прокуратуре РФ.

Сервисы «Яндекс.Поиск» и «Поиск Mail.ru» удалили из поисковой выдачи официальные сайты социальных сетей Facebook*** и Instagram**.

При этом мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta, под запрет не попал. Он продолжает функционировать в России.

*Metа — корпорация, признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

**Instagram— социальная сеть, принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

***Facebook — социальная сеть, принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.