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    16 мая 2022, 22:16

    Instagram запретил пользователям из России смотреть зарубежные Reels

    Полина Созыкина

    Социальная сеть Instagram** запретила российским пользователям просматривать зарубежные короткометражные ролики в Reels. Теперь в рекомендациях только видео с российских аккаунтов.

    Instagram запретил пользователям из России смотреть зарубежные Reels

    Социальную сеть Instagram**, принадлежащую корпорации Meta*, запретили в России 21 марта из-за экстремистских действий площадки. Также под запрет попал Facebook***. Роскомнадзор заблокировал соцсети.

    Россияне могут использовать запрещенные площадки, за это не предусмотрены штрафы или иные наказания, сообщили в прокуратуре РФ.

    Сервисы «Яндекс.Поиск» и «Поиск Mail.ru» удалили из поисковой выдачи официальные сайты социальных сетей Facebook*** и Instagram**.

    При этом мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta, под запрет не попал. Он продолжает функционировать в России.

    *Metа — корпорация, признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

    **Instagram— социальная сеть, принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

    ***Facebook — социальная сеть, принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.