Instagram заблокировал страницу сына Эвелины Бледанс с синдромом Дауна

Страницу Семена удалили из-за несоответствия правилам соцсети. Однако Бледанс не понимает, какие именно пункты были нарушены. По ее словам, в течение трех месяцев родители мальчика предоставляли доказательства того, что аккаунт ведется без нарушений.

Тем не менее результатов не принесли скриншоты паспортов и письма, отправленные в службу поддержки соцсети.

«Личные просьбы Анны-Марии Треневой (региональный директор Instagram — прим. ред.) не помогли», — отметила Бледанс.

Благодаря странице Семена, тысячи мам со всей России, у которых появлялся на свет «солнечный ребенок», «прикладывали его к груди», добавила актриса. Хотя ведь они могли отказаться от малыша.

Подписчики поддержали актрису в комментариях под публикацией. «Какая несправедливость! Жизнь Семы надо в учебники закреплять, чтобы родители не боялись, а общество принимало бы этих людей!» — писали они. Интернет-пользователи просят вернуть страничку Семы, потому что они очень любят его и восхищаются успехами мальчика. В Сети считают эту новость обидной, поскольку в аккаунт вложено много трудов за восемь лет и в нем содержалась полезная информация.