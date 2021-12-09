Instagram вернет хронологическую ленту

Instagram решил вернуть хронологическую ленту в следующем году. Алгоритм ее заменил в 2016-м.

О возвращении хронологической ленты заявил глава Instagram Адам Моссери. Он решил вернуться к истокам, чтобы снизить «манипулирование алгоритмов».

«Я бы хотел, чтобы у меня был конкретный месяц, чтобы сказать вам дату запуска, но пока планируем первый квартал 2022 года», — добавил Моссери.

Неизвестно, будет ли функция установлена по умолчанию. Не исключено, что можно будет в настройках выбирать принцип формирования ленты.

Подозрения экспертов о том, что Instagram планирует вернуть хронологическую ленту, появились 2020 году, когда они нашли в Instagram функцию «Последние публикации». Она позволяет смотреть публикации пользователей из списка подписок. При этом соцсеть не объявляла о публичном тестировании.

Ранее глава Instagram Адам Моссери дал показания в конгрессе США и заявил, что в скором времени будет создана новая технология, с помощью которой профили подростков до 13 лет будут удаляться из социальной сети. К такому решению пришли после глобального расследования о работе алгоритмов Instagram и других проектов Meta. Специалисты пришли к заключению, что соцсети очень сильно влияют на психику детей.