Instagram в тестовом режиме начал скрывать лайки

Руководство Instagram объявило, что начало в тестовом режиме скрывать количество лайков под записями пользователей соцсети, чтобы уменьшить чувство соревнования.

Сообщение опубликовано в официальном аккаунте Twitter.

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«С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами», — говорится в сообщении.

Руководство соцсети также отметило, что решение о расширении программы было принято после получения положительных результатов тестовых запусков в Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Канаде, Новой Зеландии и Японии.

«Кроме того, мы понимаем, что подобные показатели важны для многих авторов, и мы активно продумываем способы, позволяющие им сообщать о ценности своих постов партнерам», — говорится в тексте заявления.

В результате нововведения количество «лайкнувших» фотографию будет видно только ее хозяева.

Остальные пользователи не увидят никаких цифр, только имена несколько подписчиков, которым она понравилась.