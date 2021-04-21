Instagram ужесточит политику в отношении навязчивых собеседников

Социальная сеть Instagram решила ужесточить свою политику в отношении преследований в личных сообщениях. Об этом сообщил сайт Engadget.

Теперь платформа даст пользователям возможность блокировать не только отдельные аккаунты, но и любые учетные записи, которые способен создать навязчивый собеседник.

Такое решение поможет людям, которые неоднократно становятся мишенью одних и тех же людей или просто не хотят, чтобы этот человек мог найти их с помощью новой учетной записи. Несмотря на то, что соцсеть запрещает это делать, такая практика все же существует.

Помимо этого, появится новый инструмент фильтрации, позволяющий пользователям автоматически скрывать запросы сообщений, в которых содержится что-то оскорбительное (это могут быть даже смайлики). Платформа совместно с организацией по борьбе с издевательствами составила список слов и фраз на эту тему. Однако пользователи тоже смогут добавлять в него свои слова.

Новые функции станут доступными после ближайшего обновления.

Роскомнадзор ранее потребовал от администрации Instagram немедленно снять наложенные на пользовательские ролики с фрагментами гимна России ограничения. Эти меры в ведомстве назвали мнимым предлогом.