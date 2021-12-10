Instagram уточнил детали возвращения хронологической ленты

Instagram не будет возвращать хронологическую ленту, но позволит пользователям видеть посты в хронологическом порядке. Об этом заявили в пресс-службе Meta в России.

«Мы экспериментируем с „Избранным“ — возможностью решать, чьи сообщения вы хотите видеть выше, и работаем над еще одной опцией, позволяющей видеть сообщения людей, за которыми вы следите, в хронологическом порядке», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Как уточнили в Meta, соцсеть не станет переводить всех пользователей на хронологическую ленту. При этом у людей появится больше возможностей выбора благодаря разработке новых опций. Более подробную информацию о нововведениях пообещали раскрыть в начале 2022 года.

Алгоритмическая лента появилась в Instagram в 2016 году. Пользователи до сих пор спорят по поводу обновления. Ранее глава социальной сети Адам Моссери анонсировал возвращение хронологической ленты в 2022 году. Он пояснил, что таким образом было решено уменьшить манипулирование алгоритмов. Точную дату выхода обновления глава Instagram не сообщил.