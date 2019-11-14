Instagram сломался

Первые проблемы в работе Instagram зафиксировали в 10:29 по времени восточного побережья США (18:29 по Москве).

В основном на технический сбой жалуются пользователи соцсети из США, Великобритании, Франции, Германии и Нидерландов. Кроме того, трудности возникли и у граждан Аргентины и Бразилии. Россияне также недовольны работой Instagram, в основном сбой причиняет неудобства москвичам.

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По данным сервиса, основная масса пользователей испытывает проблемы с прокруткой ленты новостей — таких около 69%. А 11% интернет-пользователей не могут войти в аккаунт, еще почти 18% не удается смотреть сториз.

В предыдущий раз пользователи Instagram столкнулись с техническими проблемами в конце октября.