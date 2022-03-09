Instagram скрыл подписки пользователей в России и на Украине

Социальная сеть Instagram решила скрыть для пользователей из России и Украины данные о подписчиках и о тех, на кого именно они подписаны. С таким сообщением выступили в пресс-службе Meta во вторник, 8 марта.

«Это означает, что люди, которые следят за частными учетными записями на Украине и в России, больше не смогут видеть, на кого подписаны эти учетные записи или кто на них подписан. Мы также не показываем эти учетные записи в списках подписчиков или подписчиков других людей или в нашей функции «взаимных подписок», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в компании, новые меры призваны улучшить безопасность пользователей из обеих стран. Ограничения вводятся на фоне того, что в Роскомнадзоре сообщили о блокировке в России из-за дискриминации СМИ. В ведомстве отметили, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

За последнее время популярная социальная сеть ограничила доступы ко многим российским СМИ. Например, к аккаунтам телеканала телеканала «Звезда», информационного агентства РИА «Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру». Данные ограничения, напомнили в Роскомнадзоре, запрещены российским законодательством.