Instagram скроет лайки ради собственной выгоды

Лайки пропадут в Instagram, чтобы повысить активность пользователей. Пользователи соцсети все чаще удаляют посты с маленьким числом «сердечек», говорится во внутреннем исследовании.

Предполагается, что без учета лайков владельцы аккаунтов будут чаще публиковать новые посты и при этом меньше думать об их потенциальной популярности. Это теория популярна у руководства компании Facebook, владеющей Instagram, отметили источники. А значит, Instagram сможет показывать больше рекламы.

Официально руководители ранее представили другую причину, по которой решили отказаться от счетчика лайков. Глава Instagram Адам Моссери заявил, что такая мера направлена на борьбу с кибербуллингом — травлей в интернете.

О планах Instagram отказаться от счетчика лайков стало известно в апреле. Представители соцсети предложили интернет-пользователям больше внимания уделять фотографиям и видео, которые публикуют, а не количеству лайков под ними.

Сначала к испытанию новой функции приступили в некоторых странах, а в середине ноября тестовый режим распространили по всему миру.