18 июля 2022, 23:23
Instagram разрешит покупки напрямую из чатов
Meta сообщила о функции покупки в чатах бизнес-аккаунтов Instagram
В социальной сети Instagram* появится возможность совершения покупок у малого бизнеса прямо в чатах. Отследить и оплатить их позволит платежная система Meta Pay.
Функцию включат для чатов бизнес-аккаунтов, соответствующих определенным требованиям.
«Вы сможете также совершать покупки, не выходя из чата», — заявили в компании Meta**.
В каких странах будет доступен новый сервис, информации пока нет.
К июню российская аудитория Instagram* сократилась в пять раз. В Роскомнадзоре объяснили снижение популярности соцсети наличием качественных отечественных аналогов.
*Instagram — принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
**Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.