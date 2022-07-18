Instagram разрешит покупки напрямую из чатов

В социальной сети Instagram* появится возможность совершения покупок у малого бизнеса прямо в чатах. Отследить и оплатить их позволит платежная система Meta Pay.

Функцию включат для чатов бизнес-аккаунтов, соответствующих определенным требованиям.

«Вы сможете также совершать покупки, не выходя из чата», — заявили в компании Meta**.

В каких странах будет доступен новый сервис, информации пока нет.

К июню российская аудитория Instagram* сократилась в пять раз. В Роскомнадзоре объяснили снижение популярности соцсети наличием качественных отечественных аналогов.

*Instagram — принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

**Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.