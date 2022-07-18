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    18 июля 2022, 23:23

    Instagram разрешит покупки напрямую из чатов

    Meta сообщила о функции покупки в чатах бизнес-аккаунтов Instagram

    Александра Ломейко

    В социальной сети Instagram* появится возможность совершения покупок у малого бизнеса прямо в чатах. Отследить и оплатить их позволит платежная система Meta Pay.

    Функцию включат для чатов бизнес-аккаунтов, соответствующих определенным требованиям.

    «Вы сможете также совершать покупки, не выходя из чата», — заявили в компании Meta**.

    В каких странах будет доступен новый сервис, информации пока нет.

    К июню российская аудитория Instagram* сократилась в пять раз. В Роскомнадзоре объяснили снижение популярности соцсети наличием качественных отечественных аналогов.

    *Instagram — принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

    **Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.