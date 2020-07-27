Instagram обвинили в слежке за пользователями через камеру

Пользователи Instagram заметили, что приложение активирует фронтальную камеру самостоятельно. Это происходит даже тогда, когда человек просто листает ленту через свой смартфон.

Об этом сообщил The Verge. Раньше остальных о камере, которая самостоятельно включается во время использования приложения, узнали владельцы обновленных iPhone. Речь идет о тех устройствах, на которые установлена бета-версия iOS 14. В ней появилась функция оповещения о включенных камере или микрофоне.

Пользователи таких устройств заметили, что смартфон предупреждал о работающей фронталке даже тогда, когда они просто листали ленту фотографий в приложении Instagram. Они заподозрили его создателей в тайной слежке.

Представители социальной сети заявили, что не следили за людьми. Камера стала самостоятельно включаться из-за ошибки приложения. Сейчас специалисты уже работают над ее устранением.

«Мы нашли и исправляем ошибку в iOS 14 Beta, которая по ошибке указывает на то, что приложение используют камеру», процитировало издание их слова.

Представители соцсети подчеркнули, что Instagram включает фронтальную или заднюю камеру только по желанию пользователя.