Instagram, Facebook и WhatsApp снова упали

Пользователи по всему миру начали жаловаться на проблемы с доступом к Instagram, Facebook и WhatsApp. Сервисы вновь упали спустя несколько дней после масштабного перебоя — 4 октября они не работали почти семь часов.

Об этом сообщил ресурс Downdetector, отслеживающий работу интернет-сервисов. Первые жалобы о сбоях в работе Instagram начали поступать около 21:20. Чаще всего юзеры сообщали о проблемах с приложением (65%). Еще 18% пожаловались на перебои в подключении сервера, а 17% столкнулись с трудностями работы веб-сайта. Жалобы поступили от пользователей со всего мира, в России самые сильные сбои заметили в Москве.

Проблемы в работе Facebook начались в то же время. На перебои в работе приложения пожаловались 44% пользователей, еще 41% сообщили о трудностях доступа через веб-сайт. Авторизоваться не смогли 15% юзеров. С проблемами столкнулись жители России, Украины, Грузии, Латвии, Польши, Эстонии и других стран.

На проблемы в работе WhatsApp пользователи периодически жаловались в течение всего дня, однако больше всего сообщений начало поступать в то же время, как начались проблемы с работой Instagram и Facebook. Больше половины юзеров (55%) рассказали про трудности с приложением, еще 27% столкнулись с перебоями веб-сайта. 18% сообщили про сбои при отправке сообщений.