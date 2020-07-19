Instagram дополнят функциями, копирующими TikTok

Instagram запустит в работу видеоредактор Reels, который по функционалу почти копирует популярный TikTok. Обновление смогут получить жители 50 стран уже в августе текущего года.

Пользователям предложат редактировать и публиковать свои видео, накладывать эффекты и музыку. Самые популярные ролики появятся в разделе рекомендаций, сообщает портал «Код Дурова» со ссылкой на Techcrunch. По такому же принципу работает TikTok.

Новое приложение уже оценили жители Бразилии, которые получили к нему доступ осенью 2019 года. Затем Reels появилось у французов и немцев. После блокировки TikTok в Индии новое приложение Instagram запустили и там.

Ранее Facebook, владелец Instagram, уже пытался создать и продвигать конкурента TikTok — в 2018 году компания запустила приложение Lasso, которое также было очень похоже на популярную соцсеть с видеороликами. Уже через года проект закрыли. Теперь Facebook решил не рисковать с новыми приложениями, а добавить популярные функции в Instagram, которым, по последним данным, пользуется более миллиарда человек.

Ранее стало известно, что в десятку самых скачиваемых приложений в мире вошел Telegram. На первом месте TikTok, Instagram — на пятом.