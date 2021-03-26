Instagram дал сбой

Американские пользователи Instagram столкнулись со сбоем в работе социальной сети. У многих возникли сложности с просмотром новостной ленты и входом в аккаунты.

Неполадки у Instagram зафиксировал портал Downdetector, который отслеживает состояние популярных интернет-ресурсов.

Источник фото: Downdetector

Не смогли обновить ленту 71% пользователей, на проблемы со входом в соцсеть столкнулись еще 15%. У 12% не получилось зайти на сайт.

Нестабильную работу сервиса заметили в Великобритании, Канаде и Германии. Отчетов из этих стран меньше. Жалоб от российских пользователей тоже немного.

Днем 26 марта в РФ возник сбой у «Яндекса» и нескольких провайдеров. Самое большое количество сообщений о неполадках пришлось на Москву.