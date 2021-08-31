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    31 августа 2021, 09:05

    Instagram будет требовать от пользователей дату рождения

    Наза Салех Захи

    Instagram будет требовать в обязательном порядке от пользователей указывать дату рождения в аккаунтах. Это нужно для обеспечения безопасности подростков при использовании сервиса. Об этом сказано в сообщении компании Facebook, которая владеет приложением.

    Instagram будет требовать от пользователей дату рождения

    Изменения заметят только те, кто ранее не указывал свою дату рождения. Теперь, когда они будут открывать приложение, им будут напоминать о необходимости предоставить эти данные. Если человек проигнорирует просьбы, то в конце концов не сможет зайти в свой аккаунт.

    «Эта информация необходима для новых функций, которые мы разрабатываем для защиты молодежи», — объяснили в Facebook.

    Компания также будет просить пользователей указывать свой возраст для просмотра некоторых публикаций с деликатным контентом. Facebook напомнил, что сейчас такие посты сопровождаются предупреждением, возраст указывать не надо, только необходимо повторно кликнуть на пост. Когда изменения вступят в силу, пока не известно.

    Facebook отметил, что для проверки достоверности информации о возрасте специалисты будут использовать искусственный интеллект. Он будет анализировать информацию из публикаций, где пользователя поздравляют с днем рождения.