Instagram будет требовать от пользователей дату рождения

Instagram будет требовать в обязательном порядке от пользователей указывать дату рождения в аккаунтах. Это нужно для обеспечения безопасности подростков при использовании сервиса. Об этом сказано в сообщении компании Facebook, которая владеет приложением.

Изменения заметят только те, кто ранее не указывал свою дату рождения. Теперь, когда они будут открывать приложение, им будут напоминать о необходимости предоставить эти данные. Если человек проигнорирует просьбы, то в конце концов не сможет зайти в свой аккаунт.

«Эта информация необходима для новых функций, которые мы разрабатываем для защиты молодежи», — объяснили в Facebook.

Компания также будет просить пользователей указывать свой возраст для просмотра некоторых публикаций с деликатным контентом. Facebook напомнил, что сейчас такие посты сопровождаются предупреждением, возраст указывать не надо, только необходимо повторно кликнуть на пост. Когда изменения вступят в силу, пока не известно.

Facebook отметил, что для проверки достоверности информации о возрасте специалисты будут использовать искусственный интеллект. Он будет анализировать информацию из публикаций, где пользователя поздравляют с днем рождения.