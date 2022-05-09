Инсайдеры узнали о планах Apple выпустить iPhone с дополнительными экранами

Компания Apple готовится к выпуску нового iPhone c двумя дополнительными экранами на задней панели, которые работают на электронных чернилах. Сейчас подобные мониторы используются только в электронных книгах.

Такой вывод сделали журналисты издания Mydrivers, узнав о заключенной сделке между американской корпорацией и компанией по производству «чернильных экранов» Yuantai.

Источники издания уточнили, что два дополнительных экрана появятся на задней панели iPhone. На них отобразится информация о доступности сети, заряде и громкости аппарата, а также появятся сообщения и уведомления.

Положительные качества черно-белых дисплеев заключаются в том, что они потребляют меньше энергии, а также не так сильно вредят глазам в отличие от OLED-покрытия. Главная задача, которая стоит перед разработчиками, — не допустить увеличения толщины корпуса нового гаджета.

Как напомнила «Газета.ru», такую технологию использовали в российском смартфоне YotaPhone 2, выпущенном в 2015 году. Задняя панель гаджета представляла из себя второй экран из электронных чернил.