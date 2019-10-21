Инсайдеры назвали дату старта продаж игровой консоли Sony PlayStation 5

По ошибке сотрудники интернет-магазина Pro Gaming Shop разместили в Сети информацию о дате начала продаж и стоимости консоли. По обнародованным данным, стоимость новинки будет начинаться от 500 евро.

Новая информация не противоречит прежним данным о том, что приставка пятого поколения появится в продаже в конце следующего года.

Также ранее об этой модели стало известно, что в ней улучшат функцию вибрации и переработают контроллер. Как сообщило ИА Nation News, новая архитектура Sony PlayStation 5 даст разработчикам игр ранее недоступные возможности.

Процессор AMD и архитектура Zen 2 дадут небывалый простор для решения сложных задач.