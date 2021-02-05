05 февраля 2021, 10:59
Иностранные хакеры совершили кибератаку на сайт Росгвардии
Сотрудники Росгвардии сообщили, что в ночь на пятницу, 5 февраля, на их официальный сайт была произведена DDoS-атака. Эксперты определили, что манипуляции производились из-за границы, написал сайт «Экономика сегодня».
Согласно предварительным данным, кибератака началась в вечернее время. В настоящий момент программисты уже нашли и заблокировали 450 IP-адресов, с которых выполнялась атака. Спустя некоторое время их число увеличилось до 7,8 тысячи уникальных идентификаторов.