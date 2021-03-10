Минцифры опровергло запрет иностранного ПО в школах

В российских школах не собираются запрещать использование иностранного программного обеспечения. Опубликованные СМИ данные в не подтвердили в Минцифры, сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе министерства назвали неактуальным план по стимулированию российской IT-отрасли, который якобы содержит упоминание о плане по запрету зарубежного ПО в школах. Ранее на него сослалась газета «Ведомости».

«Документ <…> не актуален», — подчеркнули в ведомстве.

По версии СМИ, закон о запрете на иностранный софт в школах может вступить в силу уже в декабре 2021 года. В материале было указано, что Минцифры и Минпросвещения назначили исполнителями проекта. А само предложение должен рассмотреть профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

От негативной информации в Сети школьников действительно ограждать будут. С этой целью учебные заведения до конца 2021 года хотят подключить к сети Wi-Fi, через которую можно будет просматривать только верифицированный контент. При этом скорость доступа в городских школах обещают минимум 100 мегабит в секунду.