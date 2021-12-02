Инновационный центр «Квантовая долина» появится под Нижним Новгородом

Под Нижним Новгородом появится так называемая «Квантовая долина», где будут заниматься разработкой современных технологий в «цифре». Резиденты будут иметь особые налоговый и правовой режимы, передал «Интерфакс».

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о создании в России инновационного научно-технического центра «Квантовая долина» под Нижним Новгородом. Там ученые будут заниматься развитием современных цифровых технологий, включая квантовые и искусственный интеллект.

«Реализация проекта позволит расширить производство наукоемкой продукции, увеличив ее долю в общем объеме выпуска. Кроме того, она будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества науки и бизнеса, коммерциализации прорывных технологий, созданию новых рабочих мест», — сообщила пресс-служба правительства РФ.

Закон о технологических долинах появился в России еще в 2017 году и предполагает создание сети подобных центров, которые стали бы частью единой экосистемы.

В сентябре пресс-служба правительства региона сообщала, что под «Квантовую долину» уже готовы участки, где появится научно-техническая инфраструктура. Все возможности ИНТЦ будут доступны для организаций, занимающихся разработкой и производством инновационной продукции.

Тем временем в Электростали более 800 детей стали студентами лаборатории разработки приложений виртуальной реальности. Центр IT-Cube был создан благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» и приоритетному президентскому проекту «Доступное дополнительное образование детей».