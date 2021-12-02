Инновационный центр «Квантовая долина» появится под Нижним Новгородом
Правительство РФ утвердило создание нового центра инноваций под Нижним Новгородом
Под Нижним Новгородом появится так называемая «Квантовая долина», где будут заниматься разработкой современных технологий в «цифре». Резиденты будут иметь особые налоговый и правовой режимы, передал «Интерфакс».
Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о создании в России инновационного научно-технического центра «Квантовая долина» под Нижним Новгородом. Там ученые будут заниматься развитием современных цифровых технологий, включая квантовые и искусственный интеллект.
«Реализация проекта позволит расширить производство наукоемкой продукции, увеличив ее долю в общем объеме выпуска. Кроме того, она будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества науки и бизнеса, коммерциализации прорывных технологий, созданию новых рабочих мест», — сообщила пресс-служба правительства РФ.
Закон о технологических долинах появился в России еще в 2017 году и предполагает создание сети подобных центров, которые стали бы частью единой экосистемы.
В сентябре пресс-служба правительства региона сообщала, что под «Квантовую долину» уже готовы участки, где появится научно-техническая инфраструктура. Все возможности ИНТЦ будут доступны для организаций, занимающихся разработкой и производством инновационной продукции.
Тем временем в Электростали более 800 детей стали студентами лаборатории разработки приложений виртуальной реальности. Центр IT-Cube был создан благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» и приоритетному президентскому проекту «Доступное дополнительное образование детей».