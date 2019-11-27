Индийский спутник вышел на орбиту
Спутник дистанционного зондирования Земли Cartosat-3 и 13 коммерческих наноспутников США вышли на орбиту. Их успешно запустила организация космических исследований Индии (ISRO), об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на страницу ведомства Twitter.
Индийская станция вышла на окололунную орбитуПодробнее
С космодрома на острове Шрихарикота, который находится недалеко от южной части побережья индийского штата Андхра-Прадеш, взлетела ракета-носитель PSLV-C47. На ее борту находятся аппараты.
Индия сможет использовать Cartosat-3 при крупномасштабном городском планировании и при работе сельского хозяйства.
Американские спутники вышли на орбиту согласно коммерческому контракту.
Ранее индийская организация космических исследований (ISRO) заявила об успешном выходе на окололунную орбиту исследовательской станции «Чандраян-2».