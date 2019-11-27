Индийский спутник вышел на орбиту

Индийская станция вышла на окололунную орбиту Подробнее

С космодрома на острове Шрихарикота, который находится недалеко от южной части побережья индийского штата Андхра-Прадеш, взлетела ракета-носитель PSLV-C47. На ее борту находятся аппараты.

Индия сможет использовать Cartosat-3 при крупномасштабном городском планировании и при работе сельского хозяйства.

Американские спутники вышли на орбиту согласно коммерческому контракту.

Ранее индийская организация космических исследований (ISRO) заявила об успешном выходе на окололунную орбиту исследовательской станции «Чандраян-2».