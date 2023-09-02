Технологии 02 сентября 2023, 22:47 Индийский лунный ровер ушел в спячку после выполнения задач Индийский луноход «Прагъян» выполнил свои задачи и ушел в спячку Pxhere

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Индийский луноход «Прагъян» успешно выполнил все поставленные задачи на поверхности Луны. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на индийскую организацию космических исследований (ISRO).

«Ровер выполнил все свои задачи», — сообщила организация.

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«Прагъян» перевели в спящий режим, указала ISRO. Использованную для проведения исследований полезную нагрузку отключили.

Полученную в ходе почти 11 дней работы лунохода информацию отправили на Землю. Это сделали благодаря передатчику посадочного модуля «Викрам».

Как указала ISRO, сейчас его батарея полностью заряжена, а приемник включен.

«Солнечные панели направлены на получение света при следующем восходе Солнца, который ожидается 22 сентября 2023 года», — указала организация.

Аппарат «Прагъян» ученые намерены и дальше использовать для проведения исследований.

В конце августа стало известно, что «Прагъян» обнаружил в районе южного полюса естественного спутника Земли полезные ископаемые. Аппарат провел поиски при помощи прибора лазерно-индуцированной спектроскопии пробоя.