Индия навсегда заблокировала TikTok

Среди запрещенных приложений также числятся браузер UC, сервис микроблогов Weibo, игра Clash of Kings.

Некоторые программы собирали личные данные пользователей без их согласия и передавали на зарубежные серверы. Также китайские компании оказались недовольны запросами Индии по поводу их метода сбора, хранения, обработки и обеспечения конфиденциальности данных. Все это причины для блокировки приложений.

Запрет китайский приложений в Индии введен на фоне эскалации боевых столкновений между двумя странами в Восточном Ладакхе, написало ИА НСН. В середине июня в этом регионе погибли как минимум 20 военнослужащих из Индии. После стычек депутаты парламента Индии потребовали запретить китайские товары и сервисы, в том числе продукцию технической индустрии КНР.

Индийское правительство также уверено, что блокировка пойдет на пользу местным мобильным приложениям и пользователям Сети в стране.

Ранее TikTok стал лидером с самым высоким средним рейтингом среди бесплатных приложений в 2020 году в App Store в России.