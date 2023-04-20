Технологии 20 апреля 2023, 12:54 Илон Маск решил судиться с Microsoft из-за искусственного интеллекта Илон Маск обвинил Microsoft в использовании Twitter для обучения искусственного интеллекта Freepik

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Компания Microsoft решила убрать Twitter со своей рекламной платформы. После этого бизнесмен Илон Маск заявил, что подаст на нее в суд за незаконное использование данных соцсети для обучения своей модели искусственного интеллекта. О конфликте сообщил CNBS.

«Они тренировали незаконно, используя данные Twitter. Время судебного разбирательства», — написал Илон Маск.

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Бизнесмен не уточнил, о какой именно модели искусственного интеллекта шла речь, и не раскрыл подробностей об иске. Журналисты выяснили, что он сделал это заявление сразу после решения Microsoft удалить Twitter со своей платформы для управления рекламой.

Интересы Илона Маска и Microsoft пересеклись в работе компании OpenAI. Бизнесмен оставался ее учредителем до ухода из совета директоров в 2018 году. Microsoft разработала собственные модели больших языков (LLM), продала доступ к моделям OpenAI и инвестировала в нее в 2022 году 10 миллиардов долларов. В декабре Илон Маск объявил, что запретит своей бывшей компании доступ к базе Twitter.

Моделям больших языков потребовались терабайты данных для обучения. Разработчики взяли их с сайтов Reddit, StackOverflow и Twitter, потому что им важно живое общение. Однако после того, как искусственный интеллект начали использовать в бизнесе, владельцы данных стали предъявлять права. Например, база стоковых фотографий Getty Images подала в суд на Stable Diffusion за их использование.

Ранее личные данные чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT попали в сеть. Специалисты OpenAI объяснили это ошибкой в его работе.