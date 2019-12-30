30 декабря 2019, 16:09
Илон Маск рассказал, когда Crew Dragon отправится к МКС
Известный изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что запуск корабля Crew Dragon, на котором NASA планирует доставлять астронавтов на МКС, состоится не раньше весны-лета 2020 года. Об этом сообщило ИА RNS.
«Crew Dragon должен быть технически готов и находиться на мысе Канаверал к февралю, но завершение всех проверок работы систем безопасности, вероятно, займет еще несколько месяцев», — написал Маск в своем Twitter.
Свой первый испытательный полет на МКС и обратно SpaceX провел в марте 2019 года. 5 декабря ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon успешно совершила полет на МКС. На станцию было доставлено 5700 фунтов (2,5 тонны) расходных материалов и оборудования для экипажа.