Илон Маск рассказал, когда Crew Dragon отправится к МКС

«Crew Dragon должен быть технически готов и находиться на мысе Канаверал к февралю, но завершение всех проверок работы систем безопасности, вероятно, займет еще несколько месяцев», — написал Маск в своем Twitter.

Свой первый испытательный полет на МКС и обратно SpaceX провел в марте 2019 года. 5 декабря ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon успешно совершила полет на МКС. На станцию было доставлено 5700 фунтов (2,5 тонны) расходных материалов и оборудования для экипажа.