Илон Маск проконсультировал основателя Twitter

Джек Дорси сделал видеозвонок и спросил совета у Илона Маска на тему усовершенствования Twitter. Беседа произошла в ходе совещания с сотрудниками сервиса микроблогов.

Дорси интересовало, какие шаги Маск предпринял бы, если бы возглавил Twitter. Основатель SpaceX заявил, что начал бы с создания эффективных фильтров для бот-аккаунтов, чтобы отделять их от реальных владельцев микроблогов.

«[Пользователям непонятно], это реальный человек или сеть ботов, или что-то вроде армии троллей», — пояснил Илон Маск.

По мнению предпринимателя, боты слишком часто манипулируют пользователями, поэтому и нужно заниматься идентификацией подобных аккаунтов.