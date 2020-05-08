Илон Маск предложил чипировать людей для восстановления работы их мозга

Работу над имплантатом собираются завершить в течение года. С его помощью можно будет восстановить утраченные зрение, слух или подвижность конечностей.

Маск уточнил, что пока впереди много работы. Предполагается, что чип будет устанавливаться под кости черепа, соединяться с мозгом при помощи электродов и сможет частично выполнять его функции.

Ранее авторы передачи «Человек и закон», выходящей на Первом канале, посвятили 16-минутный ролик основателю Microsoft Биллу Гейтсу. Видео называется «Троянский конь мировой пандемии». В нем создатели всерьез рассказали о неподтвержденных конспирологических теориях, которые давно бродят в Сети. Согласно этим догадкам, Гейтс желает «проредить» население планеты. Также речь зашла о «чипировании человечества». Авторы программы считают, что это позволит отключать неугодных людей от системы.