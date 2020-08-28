Илон Маск поблагодарил ФБР за арест русского «киберпреступника»

Глава Tesla Илон Маск отреагировал на задержание россиянина, который, как утверждают в США, планировал кибератаку. Один из работников Tesla в Неваде якобы отказался брать гонорар от хакера и предотвратил запланированную атаку.

На своей странице в Twitter Илон Маск сделал твит статьи о задержании российского хакера, который планировал взломать ПО компании Tesla в Неваде. «Очень признателен. Это была серьезная атака», — сообщил Илон Маск.

В статье отмечается, что во вторник Минюст объявил об аресте россиянина Егора Крючкова. Его обвиняют в сговоре с целью взлома сети американской компании Tesla.

По версии ведомства, Крючков хотел внедрить вредоносное ПО. Для этого он планировал подкупить миллионом долларов сотрудника, имеющего доступ к сети. Как выяснилось, работник обратился в ФБР, продолжая деловое общение с Крючковым. В результате совместных действий сотрудники спецслужб смогли предотвратить атаку на Tesla.

Накануне в посольстве России заявили, что в курсе задержания Крючкова. Дипломаты заверили, что окажут юноше необходимую помощь.