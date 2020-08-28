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    28 августа 2020, 16:06

    Илон Маск поблагодарил ФБР за арест русского «киберпреступника»

    Анастасия Калинина

    Глава Tesla Илон Маск отреагировал на задержание россиянина, который, как утверждают в США, планировал кибератаку. Один из работников Tesla в Неваде якобы отказался брать гонорар от хакера и предотвратил запланированную атаку.

    На своей странице в Twitter Илон Маск сделал твит статьи о задержании российского хакера, который планировал взломать ПО компании Tesla в Неваде. «Очень признателен. Это была серьезная атака», — сообщил Илон Маск.

    В статье отмечается, что во вторник Минюст объявил об аресте россиянина Егора Крючкова. Его обвиняют в сговоре с целью взлома сети американской компании Tesla.

    По версии ведомства, Крючков хотел внедрить вредоносное ПО. Для этого он планировал подкупить миллионом долларов сотрудника, имеющего доступ к сети. Как выяснилось, работник обратился в ФБР, продолжая деловое общение с Крючковым. В результате совместных действий сотрудники спецслужб смогли предотвратить атаку на Tesla.

    Накануне в посольстве России заявили, что в курсе задержания Крючкова. Дипломаты заверили, что окажут юноше необходимую помощь.

    Новости SMI.FM