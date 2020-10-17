Илон Маск определил район для первой обитаемой базы на Марсе

Наиболее подходящие места для размещения первой базы на Марсе — это северные районы планеты. Такого мнения придерживается основатель SpaceX Илон Маск.

Об этом Маск заявил в ходе видеоконференции Марсианского общества (Mars Society Convention 2020), пишет ТАСС.

По словам предпринимателя, первым людям, которые захотят поселиться на марсе, следует выбирать те районы, где есть лед, а это высокие широты. По словам Маска, это решение верно, поскольку именно лед можно будет перерабатывать для получения кислорода и энергии. При этом, в северных широтах Красной планеты легче совершать посадку космических аппаратов.

Говоря о приоритетной задачи, которая встала бы перед членами пилотируемой экспедиции на Марс, глава SpaceX отметил, что это создание мощностей для изготовления топлива для ракет, а также создание системы связи.

В конце сентября на полигоне SpaceX в Техасе прогремел взрыв. Там взорвался топливный резервуар Starship SN7.1, выполненный из стали сплава 304L. Как выяснилось позже, это было сделано намеренно, в рамках краш-теста топливного резервуара. Летом 2020 года прототип тестировался несколько раз . В SpaceX утверждают, что космический корабль на 100 пассажиров сможет доставлять людей на Луну и Марс. Однако для этого его конструкция должна выдержать разные испытания.