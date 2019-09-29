Илон Маск обозначил сроки первого полета корабля Starship

«Этот корабль поднимется на высоту 65 тысяч футов, это около 20 километров, и вернется на землю», — пояснил Илон Маск.

Систему аварийного спасения Crew Dragon от SpaceX испытают не раньше ноября Подробнее

Заявление было сделано во время мероприятия, проводившегося на стартовой площадке, где стоит Starship. Корабль уже полностью собран. Трансляцию можно было посмотреть на официальном сайте SpaceX.

Ранее разработчики провели испытание прототипа Starship. Оно было признано успешным. Прототип под названием Starhopper поднялся на высоту 150 метров, а затем осуществил вертикальную посадку. Полет занял меньше минуты.

Корабль Starship многоразовый. Его разработали для полетов на другие планеты, в первую очередь, на Марс. Другая функция Starship — стать второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, разработку которой ведет SpaceX.