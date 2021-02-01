Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее проходить видеоигры

По словам предпринимателя, вживленный имплантат позволяет обезьяне использовать собственные мысли для видеоигр.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом с крошечными проводами в черепе, которая может играть в видеоигры», — рассказал Маск.

Он отметил, что сам имплантат невидим для посторонних. Видео с подопытным животным предприниматель пообещал опубликовать в ближайшее время.

«У нас самые хорошие обезьяньи помещения в мире. Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в mind-Pong (ментальный пинг-понг)», — подчеркнул он.

Маск подчеркнул, что основная цель внедрения чипов — восстановление способностей людей, получивших травмы мозга или позвоночника. Внедренный имплантат при помощи электродов стимулирует цепочки нейронов, приводя в активную фазу работу отдельных нервных клеток.

Ранее предприниматель опубликовал видео с двумя свиньями, которым сначала чип вживили, а после удалили. По оценке Маска, первое чипирование человека окажется достаточно дорогим, но постепенно цену снизят до нескольких тысяч долларов.