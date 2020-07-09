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    09 июля 2020, 15:41

    Илон Маск анонсировал появление полностью автономного автомобиля Tesla

    Полина Петрова

    Американский бизнесмен, основатель корпорации Tesla Motors Илон Маск анонсировал появление полностью автономного автомобиля. Он рассказал, что тотальная автоматизация является пятым уровнем беспилотного вождения, сообщил Reuters.
    Илон Маск анонсировал появление полностью автономного автомобиля Tesla

    По словам миллиардера, Tesla достигнет базовой функциональности такой технологии уже в нынешнем году. Отмечается, что уже в настоящее время компания успешно делает машины с функцией автопилота, пишет Газета.ru.

    Как уточнил Маск, специалисты работают над созданием инновационных систем охлаждения. Они позволят использовать в автомобилях более мощные компьютеры.