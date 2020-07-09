Илон Маск анонсировал появление полностью автономного автомобиля Tesla

По словам миллиардера, Tesla достигнет базовой функциональности такой технологии уже в нынешнем году. Отмечается, что уже в настоящее время компания успешно делает машины с функцией автопилота, пишет Газета.ru.

Как уточнил Маск, специалисты работают над созданием инновационных систем охлаждения. Они позволят использовать в автомобилях более мощные компьютеры.