14 сентября 2020, 16:09
IKEA создаст мебель для геймеров
IKEA, шведская компания, объявила о сотрудничестве с ASUS. Вместе они займутся производством мебели для геймеров. Об этом сообщил портал 3D News.
«Партнеры займутся разработкой доступной мебели, принадлежностей и аксессуаров, которые позволят вывести удобство компьютерных игр в домашних условиях на новый уровень», — написало ИА Ura.ru.
В линейку войдут около 30 продуктов. Сообщается, что мебель будет доступной, но не уточняется, какие именно продукты будут созданы. Некоторые СМИ пишут, что речь идет о столах и стульях.
Планируется, что новую линейку запустят в Китае в феврале 2021 года, а в других странах она будет доступна к октябрю 2021 года.