IKEA создаст мебель для геймеров

«Партнеры займутся разработкой доступной мебели, принадлежностей и аксессуаров, которые позволят вывести удобство компьютерных игр в домашних условиях на новый уровень», — написало ИА Ura.ru.

В линейку войдут около 30 продуктов. Сообщается, что мебель будет доступной, но не уточняется, какие именно продукты будут созданы. Некоторые СМИ пишут, что речь идет о столах и стульях.

Планируется, что новую линейку запустят в Китае в феврале 2021 года, а в других странах она будет доступна к октябрю 2021 года.