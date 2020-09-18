Игры для новой PlayStation подорожали

Если трехмерный платформер Astro’s Playroom от Japan Studio будет уже установлен на приставку бесплатно, то некоторые новинки будут доступны только после покупки. Demon’s Souls и Destruction All Stars будет стоить 70 долларов и 5499 рублей в России. Стандартная версия Spider-Man: Miles Morales будет оценена в 60 евро, расширенная — в 80 евро (4299 рублей и 5499 рублей соответственно).

До этого игры на PlayStation не стоили больше 60 долларов в США (без учета налогов) и 70 евро в Европе. Эксперты утверждают, что удорожание игр ожидаемо, так как выросли затраты на их производство.

Ранее сообщалось, что 16 сентября прошла онлайн-презентации Sony, где были представлены новые игры Final Fantasy XVI, игра по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy, новая часть Call of Duty, God of War: Ragnarok, Spider-Man: Miles Morales и другие.

Также была объявлена дата выхода консоли. В России купить PlayStation 5 можно будет с 19 ноября. Геймеры смогут выбрать из двух версий консоли: с дисководом и без.