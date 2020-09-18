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    18 сентября 2020, 00:49

    Игры для новой PlayStation подорожали

    Александра Каширина

    Доступные с выходом PlayStation 5 новые игры будут стоить дороже. Среди них Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Destruction All Stars и другие. О ценах на них сообщается на сайте Sony.

    Если трехмерный платформер Astro’s Playroom от Japan Studio будет уже установлен на приставку бесплатно, то некоторые новинки будут доступны только после покупки. Demon’s Souls и Destruction All Stars будет стоить 70 долларов и 5499 рублей в России. Стандартная версия Spider-Man: Miles Morales будет оценена в 60 евро, расширенная — в 80 евро (4299 рублей и 5499 рублей соответственно).

    До этого игры на PlayStation не стоили больше 60 долларов в США (без учета налогов) и 70 евро в Европе. Эксперты утверждают, что удорожание игр ожидаемо, так как выросли затраты на их производство.

    Ранее сообщалось, что 16 сентября прошла онлайн-презентации Sony, где были представлены новые игры Final Fantasy XVI, игра по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy, новая часть Call of Duty, God of War: Ragnarok, Spider-Man: Miles Morales и другие.

    Также была объявлена дата выхода консоли. В России купить PlayStation 5 можно будет с 19 ноября. Геймеры смогут выбрать из двух версий консоли: с дисководом и без.

    Новости SMI.FM