Среди россиян вырос спрос на аренду игровых консолей

На фоне общего роста интереса к аренде электроники среди россиян особе увеличение спроса показали игровые консоли. В 2020 году их арендовали на 149% чаще, чем годом ранее. Причиной, по всей видимости, стало их подорожание, общее снижение покупательской способности и дефицит самих устройств.

Как сообщили газете «Коммерсант» эксперты сервиса «Авито Услуги», за рубежом аренда консолей очень популярна. В России это направление только формируется и составить заметную конкуренцию продажам устройств не может.

Однако спрос уже составляет 148% при предложении 110%. Показатели оцениваются по числу запросов пользователей и количеству опубликованных объявлений.

Наибольшей популярностью на «Авито» пользуются приставки PlayStation 4 от Sony и Xbox 360 от Microsoft. Средняя стоимость их аренды за год увеличилась на 13%, до 2,5 тысяч рублей в сутки.

Россияне в 2020 году также чаще стали арендовать аудио- и видеотехнику. Спрос вырос на 22%. В основном, на беспроводные наушники и очки виртуальной реальности.

Финансовый директор Sony Хироки Тотоки объяснил, что нехватка игровых консолей нового поколения PlayStation 5 на рынке вызвана проблемами с компонентами.