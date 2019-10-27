Использовать страсть подрастающего поколения к игре в виртуальные «танчики» на пользу образованию решили в Истре. Там прошел киберспортивный чемпионат Московской области по игре «Танки». Больше 30 команд — представителей «Юнармии» — боролись за приз, а еще изучали историю.

«Проведение чемпионата в стенах танкового корпуса музея военной техники — это не просто антураж. Это, конечно, уникальная возможность заинтересовать детей, нашу молодежь, изучением истории, и прежде всего, той военной истории, которая разворачивалась здесь в годы Великой Отечественной войны», — сказал первый заместитель главы администрации г. о. Истра.

Большая часть геймеров — представители «Юнармии» в возрасте от 14 до 18 лет. Здесь они могут не только сойтись в виртуальной битве, но и изучить реальное оружие. Попробовать собрать и разобрать автомат Калашникова. По словам военного комиссара Истры, такие турниры стимулируют интерес детей к военному делу.

«На самом деле, у нас вся молодежь сидит в компьютерах, вы прекрасно знаете. Но наша задача не убрать его от компьютера, а наша задача их как-то объединить, организовать. Тем более тематика военная. Поэтому мы это все приветствуем», — рассказал военный комиссар г. о. Истра Андрей Закржевский.

Бороться за главный приз приехали со всего Подмосковья. Кроме юнармейцев, играли и представители школ области. Гости из Королева здесь не первый раз, настроены на победу. Говорят — тактика соперников слишком слабая.

«Они выбрали танки, но не понимали, как на них отыграть. Они, получается, распределились по всей карте. Два танка они отправили в одну сторону, один в другую. И получается, что они распределились по всей карте. А этого делать нельзя, это сразу ошибка», — поделился геймер Кирилл Ершов.

В прошлом году команда из Королева заняла второе место. В этот раз ребята приехали за победой — первый этап уже позади, бой выиграли легко.