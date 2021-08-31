Игра Humankind разочаровала многих геймеров

Вышедшая пару недель назад стратегия Humankind не оправдала ожиданий многих геймеров. Она получилась проблемной и сырой, передает «Ридус».

Среди преимуществ игры — модернизированная система боя и свежий геймплей. Минусы проекта — слишком быстрое достижение победы и ряд досадных багов, среди которых невозможность осады островных городов. Некоторые игроки отметили, что многие механики «выглядят сломанными». Разработчики заверили, что прислушаются ко всем жалобам и исправят ошибки.