Игра Diablo 2: Resurrected оставит старые сохранения

Старые сохранения в Diablo 2: Resurrected останутся, благодаря чему геймеры продолжат игру с того места, где остановились. Об этом рассказал игровой продюсер Мэтью Седерквист.

Старые сохранения Diablo 2 отлично подходят к ремастеру, отметил он. Разработчики учли, что многие играют в старую игру на протяжении почти 20 лет.

«Когда мы трудились над ремастером, мы задавались вопросом, будут ли работать старые файлы сохранения, поэтому мы попробовали вставить их, и это сработало! Так что да, ваши локальные файлы сохранений для одиночной игры будут перенесены», — рассказал Седерквист.

Геймерам пообещали обновленные визуальные эффекты, улучшенные сетевые возможности и кросс-прогресс с консольными версиями ремастера.

Механики не изменили основные технологии, а сфокусировались на улучшении визуальных эффектов, добавил геймдизайнер Андре Абрахамян.

«Когда мы только начали работать над игрой, мы хотели сохранить все аспекты игрового процесса. Что до графики, мы пожелали улучшить ее и модернизировать настолько, насколько возможно», — отметил он.

Ремастер ролевой игры больше сконцентрирован на улучшении оригинала.Таким образом, разработчики учли ошибки Warcraft 3: Reforged.