Геймеры нашли преимущество игр под PS5 перед аналогами для Xbox

Игры, которые адаптированы под PlayStation 5, требуют меньше места на диске, чем аналогичные для Xbox. Неожиданное преимущество обнаружили пользователи Reddit.

Сравнение размера игр показало, что приставка PS5 позволяет сохранить больше свободного пространства на накопителе. Например, игра Hitman 3 на консоли Sony занимает 61,9 гигабайта против 77,8 гигабайта на Xbox. Почти на 10 гигабайт легче Watch Dogs Legion, как и Tony Hawk.

В обсуждениях особенность приставки сочли интересной. Не исключено, что благодаря ей геймеры предпочтут Xbox приставку от японского производителя.

После установки всех описанных игр на PS5 и Xbox, добавил автор публикации, на PlayStation 5 у него осталось 236,9 гигабайта свободного пространства. На Xbox Series X было не занято 193,6 гигабайта.

Создателей Cyberpunk 2077 ждут судебные разбирательства. Против CD Projekt RED подали уже четыре коллективных иска за воспроизведение игры с ошибками на консолях PlayStation и Xbox. Компанию обвиняют в введении в заблуждение относительно качества своего флагманского продукта.