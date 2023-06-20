Технологии 20 июня 2023, 10:48 Идею пускать в интернет по паспорту прокомментировал глава Минцифры России Глава Минцифры Шадаев: вход в интернет по паспорту не обсуждается РИА «Новости»

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В России не планируют вводить ограничения на использование мессенджеров и на идентификацию в интернете по паспорту. Глава Минцифры Максут Шадаев сказал об этом на CNews FORUM 2023, сообщила пресс-служба министерства.

«Никаких входов в интернет по паспорту мы даже не обсуждаем», — сказал он в ответ на вопросы представителей отрасли IT.

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Министр опроверг планы об ограничении мессенджеров для личного общения россиян и сообщил о скачке популярности одного из них — Telegram. Если в начале 2022 года его доля в мобильном трафике составляла 2,5%, то теперь достигла 8,5%.

В марте некоторым российским организациям запретили использовать Telegram для отправки платежных документов и персональных данных во время оказания своих услуг, сообщил RT.

Идентификацию в соцсетях и мессенджерах по паспорту в 2021 году предложил ввести Роскомнадзор. В Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров заявили, что это не поможет бороться с фейками, а лишь даст больше возможностей для черного рынка личных данных.