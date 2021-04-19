Идею о выходе России из проекта МКС раскритиковали в РАН

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт раскритиковал идею о выходе России из проекта МКС. По его мнению, наша страна получит от таких действий сплошные минусы, сообщило радио «Говорит Москва».

Отмечается, что о такой инициативе заявил вице-премьер Юрий Борисов. Как он заявил, соответствующее решение было принято 12 апреля на совещании у президента РФ Владимира Путина. Борисов пояснил, что Россия приступит к созданию собственной орбитальной станции.

«Было бы контрпродуктивно выходить из этой программы МКС и строить станцию. Конечно, мы можем построить свою станцию, но здесь есть и плюсы, и минусы. Конечно, минусы здесь сильно преобладают во всех отношениях. Это очень и очень дорого, второе — это очень и очень долго», — подчеркнул Эйсмонт.

По его мнению, довольно рискованно то, что в пребывании наших космонавтов на орбите будет перерыв. Специалист уверен, что навыки и наработанные технологии легко потерять и сложно или восстановить.