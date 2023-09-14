Технологии 14 сентября 2023, 13:12 Идею о блокировке WhatsApp в России после появления каналов поддержали Депутат Хинштейн назвал правильной идею блокировки WhatsApp в России Unsplash

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Запуск русскоязычных каналов в мессенджере WhatsApp* может привести к его блокировке в России. Об этом в Telegram-канале написал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Парламентарий пояснил, что у него нет сомнений, что каналы в мессенджере станут носить антироссийский характер, так как WhatsApp принадлежит экстремистской компании Meta**.

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«Разделяю позицию коллеги Антона Горелкина: если WhatsApp* действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», — написал Хинштейн.

Накануне депутат Антон Горелкин заявил, что расширение функционала мессенджера WhatsApp и запуск там каналов превратит его в массового распространителя информации. С учетом его принадлежности экстремистской компании, разрешение на работу приложения в России могут пересмотреть.

* WhatsApp — мессенджер, принадлежащий американской компании Meta**, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.